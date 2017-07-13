Волочкова рассказала, как ходила на свидание с олигархом Полонским

Также балерина похвасталась роскошным подарком, который преподнес ей бизнесмен несколько лет назад.

Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова похвасталась шикарным подарком, который ей преподнес несколько лет назад освобожденный накануне из-под стражи олигарх Сергей Полонский. После этого подарка балерина пошла на свидание с бизнесменом.

Как заявила знаменитость журналистам портала "Дни.ру", однажды после премьеры "Лебединого озера" она обнаружила у себя в гримерке огромное количество роз разных цветов, составленных в форме поезда, занимавшего половину комнаты. Чтобы ужшкммт узнать имя дарителя, она позвонила по номеру телефона, указанном на визитной карточки организации, выполнившей цветочный заказ.

роскошным подарком, который несколько лет назад преподнес ей осужденный накануне и выпущенный из зала суда олигарх Сергей Полонский. После этого подарка балерина не смогла отказать бизнесмену в свидании.

"В салоне мне рассказали, кто заказал мне такой дорогой букет и инкогнито дали его номер телефона. Я позвонила, чтобы поблагодарить, Сергей попросил меня о встрече, и я не отказала", - призналась балерина.

Она назвала Полонского очень умным, эпатажным и не подпадающим под общепринятые стереотипы человеком.

"У каждого человека в бизнесе случаются разные метаморфозы, но он их всегда как-то обходил, преодолевал — с честью и достоинством. Да, он где-то кичился, говорил, что мир — только для богатых. Но не судите его и не судимы будете", - сказала Волочкова, признавшись, что рада освобождению Полонского.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 10 2017 в 6:47 PDT

Как писал TopNews, накануне в деле бывшего главы девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского, обвинявшегося в хищении 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля" была поставлена точка. Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. Однако Полонский был освобожден в зале суда из-за истечения срока давности