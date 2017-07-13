При пожаре на заводе плитки в Ленобласти заживо сгорели семь человек(ФОТО)

При пожаре в городе Колпино погибли семь рабочих из Узбекистана - сгорело производство плитки.

Семь человек погибли, по предварительным данным, в результате пожара в ангаре в Колпино Ленинградской области, где производилась тротуарная плитка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Тела были найдены при разборе конструкций сгоревшего ангара. По предварительным данным источника, все семь погибших были гражданами Узбекистана. Предположительно, это рабочие, которые там ночевали.

Как сообщает пресс-служба городского ужшкммт управления МЧС, сообщение о пожаре в доме 6 по Загородной улице в Колпино поступило в единую службу 112 около 3:30 в четверг. Через 10 минут на место прибыл первый пожарный расчет, который обнаружил, что в цельнометаллическом ангаре горела обстановка на площади 600 квадратных метров. Произошло обрушение кровли, пишет "Фонтанка".

Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли через 15 минут, а в 04:56 пожар был полностью ликвидирован.

По данному адресу в Колпино находится несколько компаний. В частности, ангар держит фирма, занимающаяся оптовой продажей строительных материалов.