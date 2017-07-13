 
TOP 10

1 Азаров предрек скорый крах режима Порошенко

2 "Они сами приняли это решение": Зеленский высказался о российских артистах из черного списка и Крыме

3 В Москве ушла из жизни певица Тамара Миансарова

4 "Историческое извращение": Захарову возмутил ВИДЕОролик НАТО о нацистах-героях

5 При пожаре на заводе плитки в Ленобласти заживо сгорели семь человек (ФОТО)

6 Эксперты: рубль уйдет вниз из-за событий 2008 года

7 Во Флориде "живая цепь" из 80 человек спасла утопающих (ВИДЕО)

8 Ученые: к Земле несется планета-призрак, которая может убить все живое

9 Лукашенко застали в компании 21-летней фотомодели (ФОТО)

10 Загадочный пассажир в машине Путина на Валааме поставил в тупик СМИ

Новости наших партнеров

Во Флориде "живая цепь" из 80 человек спасла утопающих (ВИДЕО)

Опубликовано 13.07.17 08:25 Во Флориде "живая цепь" из 80 человек спасла утопающих (ВИДЕО)

Десятки человек взялись за руки и выстроились в "живую цепь" длиной в 100 метров.

На одном из пляжей американского штата Флорида около 80 человек выстроились в "живую цепь" длиной примерно 100 метров, чтобы спасти семью, оказавшуюся из-за сильного течения далеко от берега.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные источники, Роберта Урсрей вместе с семьей отдыхала на берегу океана, когда заметила пропажу двух своих сыновей. Неожиданно женщина увидела, что ее детей уносит течением ужшкммт далеко от берега, и она поспешила им на помощь. За ней последовали еще шесть членов семьи, но оказалось, что они не в силах справиться со стихией.

Другие отдыхающие, включая тех, кто не умел плавать, пришли на помощь, решив создать "живую цепь", взявшись за руки. Такой поступок помог избежать трагедии..

"Я так благодарна. Я обязана им своей жизнью и жизнью моей семьи", - сказала после произошедшего Урсрей. 

Известно, что находившаяся в воде мать женщины пережила инфаркт. Ее доставили в больницу. Больше в этом инциденте никто серьезно не пострадал.
Другие материалы по этой теме

В Москве живая цепь активистов замкнула Садовое кольцо

Журналисты BBC чудом спаслись при извержении вулкана Этна (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга