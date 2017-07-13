Во Флориде "живая цепь" из 80 человек спасла утопающих (ВИДЕО)

Десятки человек взялись за руки и выстроились в "живую цепь" длиной в 100 метров.

На одном из пляжей американского штата Флорида около 80 человек выстроились в "живую цепь" длиной примерно 100 метров, чтобы спасти семью, оказавшуюся из-за сильного течения далеко от берега.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные источники, Роберта Урсрей вместе с семьей отдыхала на берегу океана, когда заметила пропажу двух своих сыновей. Неожиданно женщина увидела, что ее детей уносит течением ужшкммт далеко от берега, и она поспешила им на помощь. За ней последовали еще шесть членов семьи, но оказалось, что они не в силах справиться со стихией.

Другие отдыхающие, включая тех, кто не умел плавать, пришли на помощь, решив создать "живую цепь", взявшись за руки. Такой поступок помог избежать трагедии..

"Я так благодарна. Я обязана им своей жизнью и жизнью моей семьи", - сказала после произошедшего Урсрей.

Известно, что находившаяся в воде мать женщины пережила инфаркт. Ее доставили в больницу. Больше в этом инциденте никто серьезно не пострадал.