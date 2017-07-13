Владимир Зеленский рассказал об отношении к черным спискам и артистам из России

Известный украинский актер дал интервью интервью латвийскому изданию Delfi.

Звезда фильма "Любовь в большом городе" и известный украинский актер Владимир Зеленский в своем интервью латвийскому изданию Delfi поведал о своих отношениях с российскими коллегами и рассказал о том, что он думает о черных списках деятелей культуры в своей стране. По его мнению, российские коллеги избегают общения с украинскими знаменитостями из-за их проукраинской позиции.

"Большинство российских коллег перестали с нами общаться – они ужшкммт сами приняли это решение. ...Похоже, они обходят нас стороной, опасаясь нашей проукраинской позиции", - заявил Зеленский.

Он пожаловался на то, что не всегда уважают чужую точку зрения, что приводит к личным конфликтам.

"Прежде всего, к людям надо относиться, как к людям. И в сложных случаях просто не переходить на политические аспекты в беседе", - уверен актер.

Также он поделился своим мнением относительно запретов для российских звезд на Украине.

"Я всегда был против запретов. А тем более мне не нравится, что политика запретов коснулась артистов. Это глупость!" - сказал Зеленский, отметив, что как только артист начинает заниматься политикой, то он перестает быть артистом.

"Как только артист становится не артистом, а политиком, депутатом Госдумы и тому подобное – он сразу перестает быть артистом. Это политик, который может петь, сниматься в кино, играть в театре и т.д. Это уже другая категория", - отметил Зеленский, приведя в качестве примера режиссера Никиту Михалкова, который, по его мнению, стал политиком, что оправдывает введенные против него санкции Киева.

При этом Владимир Зеленский поддержал применение украинского законодательства к артистам из России, выступающим в Крыму и поддержавших его присоединение к РФ.

"Если артист нарушил закон Украины – по поводу Крыма – тут уж ничего не поделаешь. Закон может нравиться или не нравиться, но не выполнять его нельзя. А если уж ты принимаешь решение, идущее вразрез с законом – едешь в Крым и говоришь там, наконец-то Крым наш - ты прекрасно понимаешь, чем все закончится", - подчеркнул актер.

Владимир Зеленский является уроженцем Кривого Рога. Он известен как основатель студии "Квартал-95". Актер активно выступал в поддержку Евромайдана и военной операции на юго-востоке Украины.