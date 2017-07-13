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Гороскоп на 13 июля 2017: Львы найдут преимущества своего положения, а Девам обеспечено хорошее настроение

Опубликовано 12.07.17 23:22 Гороскоп на 13 июля 2017: Львы найдут преимущества своего положения, а Девам обеспечено хорошее настроение

Что приготовили звезды сегодня 13 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Овен

У Овнов сегодня многое зависит от того, как представители этого знака относятся к деньгам - как к цели или как к средству. В первом случае вас охватит страсть к накопительству, а во втором - вы сможете использовать финансы для помощи родителям или для благоустройства дома. Предпочтите привычную пищу экзотике.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Телец

Тельцы сегодня проявят таланты в кулинарии ужшкммт и хозяйственной деятельности. Обострится тяга к удобствам и эмоциональная привязанность к родственникам. Проведите время с близкими людьми, и это повысит вашу самооценку.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Близнецы

Для Близнецов сегодня будет значить помощь близких людей. Момент подходит для пополнения продуктовых запасов. Настроение представителей этого знака поднимется благодаря вкусной еде.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Рак

Раков будут ценить в этот день за заботливость и эмоциональную теплоту. Подарите свое внимание близким людям, но сторонитесь тех, с кем ваши отношения в свое время не сложились.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Лев

Львы в этот день могут заново оценить свое положение и выявить новые преимущества. Вы можете интуитивно найти обходные пути к цели, к которой никак не удавалось пройти напрямую. На профессиональном поприще вам поможет протекция родственника или друга.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Дева

Девам сегодня обеспечено позитивное настроение. Представители этого знака могут получить финансовую помощь. Можно подумать об организации бизнеса за рубежом, но пока лучше не торопиться с открытием нового проекта.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Весы

Весы в этот день будут успешно решать вопросы, связанные с финансированием проекта или пополнением бюджета. Сегодня вы можете посетить банк, страховую компанию или налоговые органы. Доверительные отношения с руководством помогут в карьере.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Скорпион

Скорпионам сегодня важно правильно расставить приоритеты. Отдайте предпочтение семейным ценностям, а в деловой сфере лучше не стремитесь к лидерству.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Стрелец

Стрельцам рекомендуется уделить внимание формировании команды. Постарайтесь сделать акцент на общих ценностях, и тогда проявленная забота сделает из ваших сотрудников верных соратников.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Козерог

Козерогам сегодня противопоказана рутинная работа, связанная с расчетами или повышенными нагрузками. Постарайтесь взять на сегодня отгул и проведите время в обществе любимого человека.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Водолей

У Водолеев повысится потребность во внешнем и внутреннем комфорте. Представителям этого знака поднимет настроение комфорт и вкусная еда. Время подходит для общения с семьей.

Гороскоп на 13 июля 2017 года - Рыбы

У Рыб сегодня все будет складываться практически без усилий. Вы будете ощущать удовлетворенность жизнью. Период подходит для отдыха с семьей или свободного творчества.
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