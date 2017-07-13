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Какой сегодня праздник: 13 июля 2017 года отмечается церковный праздник

Опубликовано 12.07.17 23:09 Какой сегодня праздник: 13 июля 2017 года отмечается церковный праздник

Сегодня, 13 июля, Церковь вспоминает ближайших учеников и преемников Иисуса Христа.

Какой церковный праздник сегодня, 13.07.2017:  День Двенадцати апостолов

13 июля 2017 года РПЦ вспоминает 12 апостолов - ближайших учеников и преемников Иисуса Христа. Это святые братья Петр и Андрей, Иаков Заведеев и Иоанн Богослов, Варфоломей, Филипп, Матфей (он же Левий Матфеев). Фаддей, Иаков Алфеев, Симон Кананин, Фома и Иуда Искариот, сменивший имя после предательства Учителя на Матфий. 

В этот день на Руси устраивались гуляния по поводу вступления лета в свою самую жаркую фазу. Крестьяне собирались на полях, одевая при этом свои лучшие наряды. После непродолжительной работы устраивали пир ужшкммт и веселились до самого утра. Апостольный стол должен был обязательно содержать в себе блюда из яиц. а на середину стола клали обрядовую куклу из соломы в сарафане, с которой после ужина обходили все дома в селе и заканчивали свой ход на реке, где куклу в итоге топили.

Считалось, что родившимся в день Двенадцати апостолов, всю жизнь будет сопутствовать удача, а именинникам этого дня покровительствует талисман-цветок фиалка;

На День двенадцати апостолов люди заготавливали такие целебные растения как алоэ, багульник, бузина черная, вахта трехлистная, вербена, горец, календула лекарственная, мать-и-мачеха и подорожник.
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