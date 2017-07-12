Актер был отпущен под залог в размере 7 тысячи долларов.

На YouTube-канале портала TMZ появилось видео задержание американского актера Шайи ЛаБафа, который известен по роли в знаменитой серии фильмов о "Трансформерах".

Как отмечается, задержание произошло 8 июля в городе Саванна, штат Джорджия (актер там находится на новые съемках) за хулиганское поведение и пребывание в общественном месте в нетрезвом виде и сопротивление при аресте.

На видеокадрах, ЛаБаф потребовал у сотрудников правоохранительных органов снять с него наручники. «Я чертов американец, я плачу налоги», — заявил ужшкммт он.

«Твоему президенту (президент США Дональд Трамп - прим.ред) на тебя плевать, департаменту полиции на тебя плевать, а ты арестовываешь белых людей, которым не все равно, потому что они просят у тебя сигарету?» — обратился актер к чернокожему полицейскому.

На Youtube появилось ВИДЕО задержания пьяного актера Шайи ЛаБафа

Позже, как сообщает ТАСС, актер был отпущен под залог в 7 тысяч долларов. Его представители пока никак не прокомментировали произошедшее.