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Путин прибыл на Валаам с неизвестным пассажиром

Опубликовано 12.07.17 19:27 Путин прибыл на Валаам с неизвестным пассажиром

Песков рассказал о "спутнике или спутнице" в машине Путина на Валааме.

Президент России Владимир Путин накануне посетил Валаам. Однако, как стало известно прибыл он туда не один, а в компании неизвестного спутника или спутницы. Более того, как следует из видео ТК «Звезда», российский лидер сам сидел за рулем внедорожника.

На кадрах записи видно, как Путин подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам за рулем Mercedes ML. Припарковав машину он открывал дверь пассажиру, который сидит ужшкммт на заднем сидении. Лица пассажира не видно, но видно, что на коленях у человека красная сумка. Также неизвестный человек в машине показал на что-то пальцем, и Путин закрыл дверь.

После этого Путин направился в храм, где его ожидал патриарх. После посещения храма Путин уехал на другом Mercedes, но уже в компании патриарха, причем оба сели на задние сидения.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу, кем же был неизвестный.

"Безопасность", — заявил пресс-секретарь. 

Также Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин подарил Валаамскому монастырю яхту.

"Нет, это неправда, конечно. Много пишется (...) Это не значит, что все это правда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности эта информация.

При этом на уточняющий вопрос РБК, почему президент открывал дверь сотруднику службы безопасности, или, возможно, он просто хотел что-то взять, Песков ответил: «Что-то хотел взять».

В свою очередь посльзователи Сети и Влогеры уже сделали свои предположения. Большенсвто из них предпологают, что это любовница Путина, и он лишь допустил оплошность открыв дверь авто.
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