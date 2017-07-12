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Лавров ответил на критику "даме" из Госдепа

Опубликовано 12.07.17 19:02 Лавров ответил на критику "даме" из Госдепа

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт поделилась с прессой своими впечатлениями от министра иностранных дело России Сергея Лаврова.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил представительнице Госдепартамента США на критику в его адрес, посоветовав не отставать от реальных событий вокруг Сирии. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт поделилась с прессой своими впечатлениями от министра иностранных дело России Сергея Лаврова. "Глава МИД РФ Сергей Лавров любит много говорить, забегая вперед. Например, господин Лавров заявил о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в Аммане. Однако этот вопрос все еще прорабатывается,... переговоры ужшкммт все еще ведутся", - заявила Науэрт.

"Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю. Мы с ней не знакомы", — заявил Лавров, подчеркнув, что документ о создании в Иордании центра мониторинга по Сирии подписан российскими, американскими и иорданскими представителями.

"Забегать вперед, наверное, не надо никому, но и отставать в слежении за реальными событиями тоже, наверное, не помогает в профессии дипломата", — добавил он.

Напомним, 10 июля Лавров сообщил, что Россия, США и Иордания создают центр по мониторингу за ситуацией в Сирии. По словам министра, "этот центр будет на прямой связи с оппозиционными отрядами, с представителями правительственных сил".
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