Генерал СКР лишился должности из-за завода на Нижнем Тагиле, работники которого пожаловались Путину

После поручения Путина разобраться с «борзотой» глава СК взял дело под свой контроль.

Руководство Следственного комитета отстранило от работы руководителя СУ СК по Свердловской области Валерия Задорина. Причиной стала задержка с расследованием невыплаты зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, сообщает РИА Новости.

В Свердловскую область прибыли сотрудники центрального аппарата СКР и Генпрокуратуры. Расследование уголовного дела контролирует лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело, и будут ужшкммт приняты кадровые решения.

Валерий Задорин работает в правоохранительных органах с 1989 года. Пост главы следственного управления СК по Свердловской области он занимал с мая 2011 года.

О поступившей жалобе на директора завода, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона в минувшее воскресенье. Путин процитировал письмо рабочих и выразил недоумение, "откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям", напоминает "Интерфакс".

По данным руководства региона, всего зарплату на общую сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих. По данным Генпрокуратуры, задолженность образовалась уже в августе 2016 года, ситуация была взята на контроль органами прокуратуры. К моменту открытия процедуры банкротства долги достигли 10 млн. 224 тыс. рублей, а к концу июня 2017 года возросли до 13 млн. 382 тыс. рублей перед 195 работниками завода. В июле 2017 года рабочим завода начали выплачивать долги по зарплате.