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Чиновники раскрыли характеристики нового лимузина Путина

Опубликовано 12.07.17 16:53 Чиновники раскрыли характеристики нового лимузина Путина

Лимузин для российского президента, который создается в рамках проекта «Кортеж», предполагает целый ряд модификаций.

Лимузин для первых лиц проекта "Кортеж", который сейчас разрабатывает и создает НАМИ, будет оснащен 12-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 850 лошадиных сил, пишет ТАСС на сделанное в кулуарах форума-выставки "Иннопром"-2017 заявление начальника отдела перспективных технологий и развития Кирилла Казмирчука.

По его словам, в линейке проекта представлена целая линейка двигателей. Наиболее мощный двигатель - V12 - имеет 850 лошадиных сил, V8 - 650 лошадиных сил и рядный 4-цилиндровый двигатель имеет 250 лошадиных сил. V12, самый энерговооруженный мотор, будет ставиться на ужшкммт лимузины - легкий и "тяжелый", то есть защищенный лимузин.

Проект "Кортеж" предполагает производство машин для первых лиц - это лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус. При этом двигатели V8 и V12 будут ставиться на внедорожники, V4 и V8 - на микроавтобус. Двигатель V8 НАМИ разрабатывал совместно с Porshe Engineering, отметил он, а остальные два двигателя - самостоятельная разработка института.

Коробка передач в рамках проекта пока создана одна - это девятиступенчатый автомат. Разработчики не исключают, что в будущем появятся более простые коробки передач, в частности, для двигателя V4.
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