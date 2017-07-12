Ученые обнаружили самую маленькую звезду во Вселенной

Новая звезда в 85 раз тяжелее Юпитера, а по размерам немного крупнее Сатурна.

Астрономы из Кембриджского университета обнаружили самую маленькую из известных науке звезд. Размером чуть более, чем планета Сатурн, эта звезда на расстоянии своего радиуса имеет гравитационное притяжение в 300 раз более сильное, чем на поверхности Земли, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Astronomy & Astrophysics.

Астрономы подсчитали, что размер звезды соответствует пределу, ниже которого гравитационное сжатие не могло бы поддерживать горение ужшкммт водорода внутри ее недр. Эта маленькая, тусклая звезда находится в шестистах световых лет от Солнца и уже получила название EBLM J0555-57Ab.

Будучи в составе двойной системы, она была обнаружена, заслонив собою своего более крупного и яркого компаньона. Исследование об открытии опубликовано в журнале

Когда такая небольшая и тусклая звезда проходит по диску более крупного светила, его яркость резко падает, что позволяет астрономам очень точно измерить диаметр и массу и той и другой "половинок" двойной системы. Руководствуясь подобным принципом, астрономы из проекта EBLM уже несколько лет наблюдают за ночным небом южного полушария, пытаясь найти самые небольшие и тусклые звезды, уточняет РИА Новости.