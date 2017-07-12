Пожар в Санкт-Петербурге сейчас: огонь на Кировском заводе тушат с помощью вертолета (ВИДЕО)

Пожар на Кировском заводе сейчас: площадь возгорания составляет тысячу квадратных метра.

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на Кировском заводе. Изначально возгорание возникло на площади в 50 квадратных метров в вентиляционном канале, и в течение короткого времени его площадь выросла до тысячи квадратных километров.

Как пишет РИА "Новости", пожару был присвоен третий номер сложности из пяти известных.

"12 июля 2017 года в 11:45 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о пожаре на территории ОАО "Кировский завод" по ужшкммт адресу: пр. Стачек, д. 47. На внешней стене одноэтажного цеха по производству тракторов размером 500х200 метров происходит горение в вентиляционном канале на площади 50 кв. метров. Из-за угрозы распространения пламени в 11:55 пожару присвоили третий номер сложности", - цитирует Metro источник в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что из горящего цеха удалось эвакуировать всех рабочих. К частью, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

В настоящее время борьбу с огнем ведут более 100 человек. На место возгорания прибыл пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

Пожар на Кировском заводе в Санкт-Петербурге сейчас ВИДЕО