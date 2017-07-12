Самый большой в истории айсберг откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся предположительно самый крупный айсберг в истории - размером с четыре Лондона.

Один из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных откололся на юго-западе Антарктики, на антарктическом шельфе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си".

Трещина появилась более десяти лет назад, а распад ледяного шельфа "Ларсена С" начался на восточном фронте Антарктиды в 2014 году. Шельф состоял из трех крупных ледников — "Ларсен А", "Ларсен B" и "Ларсен C". Сейчас откололся последний из оставшихся - "Ларсен C". В июне раскол в нем достиг 13 км от края ледника.

Размер ужшкммт айсберга составляет около 6 тыс. кв. км, это как две с половиной Москвы или четыре Лондона, толщина - 200 метров.

Отмечается, если ветра и течение направят айсберг на север Антарктики, возникнет реальная угроза судоходству. Ученые полагают, что разлом скорее всего спровоцировали климатические изменения.

По их прогнозам, существует риск того, что Ларсен С может в конечном итоге последовать примеру своего соседа, Ларсена Б, который "распался в 2002 году после аналогичного события, вызванного рифтом в 1995 году", пишет "РГ".

Айсберг является одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных, и его будущее трудно предсказать. Он может находиться в одном куске, но может и разбиваться на фрагменты. Некоторые из них могут оставаться в этом районе на протяжении десятилетий.