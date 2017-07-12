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В Госдуме утвердили текст присяги при принятии российского гражданства

Опубликовано 12.07.17 13:43 В Госдуме утвердили текст присяги при принятии российского гражданства

СМИ опубликовали текст клятвы для иностранцев, получающих гражданство нашей страны.

Депутаты Госдумы РФ одобрили введение присяги для иностранцев, решивших вступить в гражданство нашей страны. Об этом пишет "Интерфакс".

"Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанность гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - сказано в тексте присяги.

Присягу будут приносить иностранцы, получающие российское гражданство. Получившим право гражданства РФ с рождения делать ужшкммт этого не придется, как и при получении паспорта в 14 лет.

Отмечается, что конечный вариант текста присяги на гражданство России был утвержден комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству в начале июля. До этого TopNews писал о том, что в профильный орган поступило 93 варианта текста клятвы, авторами которых стали рядовые россияне, а также бизнесмены и депутаты.
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