В аэропорту Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиации катастрофу (ВИДЕО)

Пять пассажирских самолетов едва не столкнулись в аэропорту Сан-Франциско.

Самолет Air Canada чудом избежал катастрофы, едва не приземлившись в аэропорту Сан-Франциско на рулежной дорожке. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 7 июля, но известно о нем стало лишь сейчас, передает "Интерфакс" со ссылкой на CBC News.

Для рейса Air Canada AC759 из Торонто была отведена взлетно-посадочная полоса №28R. Но лайнер при посадке ошибочно направился на рулежную дорожку C, на которой в это время ожидали взлета четыре самолета.

В СМИ попали записи переговоров ужшкммт между авиадиспетчером и пилотом канадского лайнера. Они обсуждают, как последний для подстраховки отметил вслух, что видит огни на полосе №28R. В этот момент диспетчер осознал, что экипаж самолета взял курс на параллельную рулежную, и успел предупредить об этом командира воздушного судна.

"Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории", — цитирует РИА Новости заявление отставного капитана авиации компании United Airlines Росса Аймера.

Он подчеркнул, что столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту могло ужасно закончиться.