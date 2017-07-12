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МВД Абхазии пообещало 1 млн рублей за информацию об убийце россиянина

Опубликовано 12.07.17 11:16 МВД Абхазии пообещало 1 млн рублей за информацию об убийце россиянина

По факту убийства туристов из Москвы и похищения членов его семьи было возбуждено уголовное дело.

В Абхазии сотрудники местного МВД назначили вознаграждение в размере одного миллиона рублей за сведения о преступниках, атаковавших российских туристов, в результате чего был убит один человек.

"МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству российского туриста", - цитирует агентство Sputnik Абхазия пресс-службу ведомства.

Как писал TopNews, накануне прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве россиянина, приехавшего ужшкммт на отдых из Москвы, и похищении членов его семьи. Выяснилось, что налетчики нанесли Андрею Кабанову 1984 года рождения два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. При этом злоумышленники похитили сопровождавших москвича жену с двумя детьми и еще одну семью - супругов с двумя детьми. Позднее всех пленников удалось освободить в результате проведенных оперативных мероприятий.

В розыске преступников принимают участие сотрудники Службы государственной безопасности республики, а также спецподразделения. Привлечены кинологические расчеты, вертолет ВС. Операцией руководит глава МВД Абхазии Аслан Кобахия.
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