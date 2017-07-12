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Лукашенко застали в компании 21-летней фотомодели (ФОТО)

Опубликовано 12.07.17 10:24 Лукашенко застали в компании 21-летней фотомодели (ФОТО)

На празднике по случаю Дня Ивана Купалы рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко помимо сына Николая, вице-премьера и помощника была неизвестная публике молодая женщина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил республиканский праздник «Купалье». Примечательно то, что во время мероприятия рядом с ним сидела 21-летняя фотомодель Кристина Неверо, передает ГлавТВ.

Фото размещены на сайте Лукашенко. На них видно, что рядом с Лукашенко сидит брюнетка, ранее не появлявшаяся на публике вместе с главой государства.

СМИ уже узнали имя спутницы Лукашенко. Лента.ру утверждает, что это 21-летняя фотомодель Кристина Неверо. Она в этом году получила диплом Витебского государственного технологического университета, будущий финансист, участвовала ужшкммт в президентском балу. Занимается танцами, в 2016-м выиграла конкурс красоты «Королева Весна».

Неверо также является активисткой Белорусского республиканского союза молодежи, крупнейшего в стране молодежного объединения, которое поддерживается властями, в том числе лично президентом.

Отец девушки рассказал белорусским СМИ, что в Александрии именно она встречала президента с хлебом-солью.
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