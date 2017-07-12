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Эксперты назвали худшие в защите данных пользователей мессенджеры

Опубликовано 12.07.17 10:11 Эксперты назвали худшие в защите данных пользователей мессенджеры

Эксперты компании Electronic Frontier Foundation провели исследование уровня защиты информации от властей у разных IT-фирм.

Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) опубликовала ежегодный отчет Who Has Your Back?, в котором оценивается готовность крупных IT-компаний защищать пользовательские данные, передают "Вести.Hitech".

Защищенность мессенджеров оценивалась по пяти критериям: следует ли компания лучшим практикам, принятым в её отрасли, информирует ли она о фактах запросов данных, поступивших от властей, обещает ли она не передавать личные данные третьим лицам, противостоит ли она так называемым NSL-запросам, которые дают ужшкммт спецслужбам США право без судебного ордера получать доступ к информации, как много данных она собирает согласно разделу 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) США.

Максимальное количество баллов от экспертов получили Adobe, облачный сервис Dropbox, американский сервис для заказа такси Lyft, платформа для создания сайтов Wordpress и Uber, которые, согласно анализу EFF, соблюдают все вышеуказанные параметры.

При этом американские операторы Verizon, AT&T, T-Mobile и Comcast почти никак не защищают пользовательские данные перед властями: эти компании набрали всего один балл за следование лучшим практикам. Хуже всех отстаивают права пользователей WhatsApp, Twitter, Amazon и Airbnb (2–3 "звезды"). Они не оповещают о запросах от властей и не гарантируют защиту от передачи данных третьим лицам.

Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft недополучили одну «звезду» в пункте об NSL-запросах. Apple недобрала один балл за отсутствие публичной кампании против «секции 702», уточняет РБК.
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