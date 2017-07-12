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Эксперты назвали самый удобный для жизни город России

Опубликовано 12.07.17 09:41 Эксперты назвали самый удобный для жизни город России

Составлен список самых комфортных для жизни российских городов-миллионников.

Городская среда Москвы признана самой комфортной для жизни в России. Столица набрала 73% от максимального количества баллов, пишут "Известия" со ссылкой на совместное исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ "Стрелка" "Индекс качества городской среды". Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%).

КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Оценка проводилась по ужшкммт показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.

Наименее комфортной городская среда оказалась в Волгограде. Суммарно город набрал 32% и показал низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города — по показателю «Озеленение и водные пространства».
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