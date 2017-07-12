Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн 12 июля сократилась до 4 часов

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 находятся последний день. Уже завтра святыня будет доступна для поклонения верующим в Санкт-Петербурге.

Пребывание мощей Николая Чудотворца в Москве 2017 подходит к концу. По данным организаторов поклонения, на утро 12 июля очередь для поклонения святыне находится на Фрунзенской набережной между Крымским мостом и 1-ой Фрунзенской улицей. Ближайшие станции метро - "Парк культуры" или "Фрунзенская".

Расчетное время нахождения в очереди составляет примерно 4 часа.

Накануне святыне поклонились 56300 человек. Всего же святыню в Москве посетили 1 807 600 верующих.

Какого числа увозят мощи Николая Чудотворца из Москвы?

Мощи Николая Чудотворца, привезенные в Россию из итальянского Бари, покинут храм Христа Спасителя ужшкммт уже сегодня, 12 июля. На следующий день они станут доступны для поклонения в Санкт-Петербурге. Святыня будет пребывать там в Александро-Невской лавре.

"Принесение мощей святителя Николая стало очень важным событием для всей страны. И это не преувеличение, ведь среди тех миллионов людей, которые приехали в храм Христа Спасителя, были не только москвичи и жители Подмосковья, люди приезжали из самых отдаленных регионов России. Всех собрал святитель у своих мощей, всех нас объединил. Пребывание мощей - это духовный заряд для всего нашего народа, нам еще предстоит до конца осознать значение этого принесения на нашу землю", - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александра Волкова.

При этом он поблагодарил сотрудников Росгвардии, охранявших ковчег с мощами святителя, и волонтеров, помогавших паломникам.

Пресс-секретарь российского патриарха подчеркнул, что мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге пробудут до 28 июля. Поклониться святыне приедут не только россияне, но и жители ближайшего зарубежья.

"Сюда съедется весь север нашей страны, мы ожидаем паломников и из соседних стран. Что касается продления сроков, то об этом сейчас не идет речь, мы действуем в рамках достигнутых договоренностей. Уверен, что все желающие прикоснуться к мощам святого Николая, смогут это сделать. Стоит только захотеть, а святитель Николай не замедлит совершить чудо, если таковое потребуется", - сказал он.