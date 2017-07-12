СМИ рассказали, как Путин вмешался в строительство атомного ледокола

Срок сдачи объекта был сдвинут на два года.

Российский президент Владимир Путин был вынужден поручить сдвинуть сроки сдачи атомного ледокола "Арктика" с 2017 года на 2019 год.

Как пишет "Коммерсантъ", также глава государства потребовал принятия кадровых решений в связи со срывом госконтракта, а представители Счетной палаты, Генпрокуратуры и ФСБ займутся проверкой проекта.

Известно, что в 2012 году ФГУП "Атомфлот" достиг договоренности с ООО "Балтийский завод — судостроение" относительно строительства атомного ледокола "Арктика", на который из бюджета было выделено 37 млрд рублей. В качестве срока ужшкммт сдачи был указан 2017 год.

По информации источника, спустя некоторое время впоследствии БЗС обратился к "Атомфлоту" с просьбой перенести срок сдачи ледокола на 2019 год. Затем обращение через "Росатом", правительство и Совбез добралось до Владимира Путина.

Как подчеркивает газета, основной проблемой "Арктики" стали турбины - их испытания должны были проводиться на Харьковском турбинном заводе на Украине, но такая возможность исчезла после 2014 года, поэтому создателям проекта пришлось строить специальный стенд на "Киров-Энергомаше". В результате процесс строительства ледокола выбился из графика, причем подрядчики перекладывают вину за задержки друг на друга.

Источник в правительстве утверждает, что поиск ответственных за возможный срыв сроков по госконтракту может затронуть должностных лиц Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и "Росатома", так как именно они заранее не поставили в известность о задержках в строительстве "Арктики".

В минувшем марте представители Минпромторга заявили, что срок сдачи ледокола "Арктика" откладывается. Тогда это связали с использованием не объекте созданного впервые инновационного оборудования.