 
TOP 10

1 "Я же мент, блин!": под Ростовом полицейский расстрелял жену и тестя

2 Эксперты: рубль будет сдавать позиции

3 С 12 июля вступили в силу изменения в ПДД о перевозке детей

4 В Иркутске судью по гражданским делам и подростка застали голыми в машине

5 СМИ рассказали, как Путин вмешался в строительство атомного ледокола

6 Опубликовано видео, как инвалид-колясочник "вымогал" мопед у своих "жертв"

7 Последние минуты жизни стрелка из Алтуфьево и его жертвы попали на видео

8 ИГИЛ подтвердило гибель своего главаря аль-Багдади

9 В США школьник нашел в СМИ телефон главы Пентагона и взял у него интервью

10 Опубликовано новое ФОТО Лох-Несского чудовища

Новости наших партнеров

СМИ рассказали, как Путин вмешался в строительство атомного ледокола

Опубликовано 12.07.17 08:52 СМИ рассказали, как Путин вмешался в строительство атомного ледокола

Срок сдачи объекта был сдвинут на два года.

Российский президент Владимир Путин был вынужден поручить сдвинуть сроки сдачи атомного ледокола "Арктика" с 2017 года на 2019 год.

Как пишет "Коммерсантъ", также глава государства потребовал принятия кадровых решений в связи со срывом госконтракта, а представители Счетной палаты, Генпрокуратуры и ФСБ займутся проверкой проекта.

Известно, что в 2012 году ФГУП "Атомфлот" достиг договоренности с ООО "Балтийский завод — судостроение" относительно строительства атомного ледокола "Арктика", на который из бюджета было выделено 37 млрд рублей. В качестве срока ужшкммт сдачи был указан 2017 год.

По информации источника, спустя некоторое время впоследствии БЗС обратился к "Атомфлоту" с просьбой перенести срок сдачи ледокола на 2019 год. Затем обращение через "Росатом", правительство и Совбез добралось до Владимира Путина.

Как подчеркивает газета, основной проблемой "Арктики" стали турбины - их испытания должны были проводиться на Харьковском турбинном заводе на Украине, но такая возможность исчезла после 2014 года, поэтому создателям проекта пришлось строить специальный стенд на "Киров-Энергомаше". В результате процесс строительства ледокола выбился из графика, причем подрядчики перекладывают вину за задержки друг на друга.

Источник в правительстве утверждает, что поиск ответственных за возможный срыв сроков по госконтракту может затронуть должностных лиц Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и "Росатома", так как именно они заранее не поставили в известность о задержках в строительстве "Арктики".

В минувшем марте представители Минпромторга заявили, что срок сдачи ледокола "Арктика" откладывается. Тогда это связали с использованием не объекте созданного впервые инновационного оборудования.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Путин подарил Валаамскому монастырю огромную яхту

Путин рассказал о незадекларированном мотоцикле и машине из 90-х

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга