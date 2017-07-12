 
TOP 10

1 "Я же мент, блин!": под Ростовом полицейский расстрелял жену и тестя

2 Эксперты: рубль будет сдавать позиции

3 С 12 июля вступили в силу изменения в ПДД о перевозке детей

4 В Иркутске судью по гражданским делам и подростка застали голыми в машине

5 СМИ рассказали, как Путин вмешался в строительство атомного ледокола

6 Опубликовано видео, как инвалид-колясочник "вымогал" мопед у своих "жертв"

7 Последние минуты жизни стрелка из Алтуфьево и его жертвы попали на видео

8 ИГИЛ подтвердило гибель своего главаря аль-Багдади

9 В США школьник нашел в СМИ телефон главы Пентагона и взял у него интервью

10 Опубликовано новое ФОТО Лох-Несского чудовища

Новости наших партнеров

Перевозка детей в автомобиле: с 12 июля вступили в силу изменения в ПДД

Опубликовано 12.07.17 08:26 Перевозка детей в автомобиле: с 12 июля вступили в силу изменения в ПДД

Изменения в ПДД с 12 июля 2017 года о перевозке детей вступили в силу.

С 12 июля 2017 года в России вступили в силу новые правила перевозки детей в возрасте от 7 до 12 лет в автомобилях. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения были утверждены российским правительством.

Начиная с сегодняшнего дня разрешается перевозить детей в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сиденье машины в автокресле либо с помощью ремней безопасности. Те же самые правила действуют в случае перевозки ужшкммт ребенка в кабине грузовой машины.

В случае, если ребенок в возрасте до 12 лет находится на переднем сиденье легковой машины, то детское кресло следует использовать в обязательном порядке.

Нельзя перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Административный штраф за нарушение этих правил составляет три тысячи рублей.

Также вводится запрет на оставление детей младше семи лет одних в автомобиле. За нарушение этого правила в двух российских столицах предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей, в других регионах – 500 рублей. Также вместо штрафа может быть вынесено предупреждение, пишет РИА Новости.
Другие материалы по этой теме

С 12 июля 2017 в России вступают в силу новые правила перевозки детей в авто

Компании по грузоперевозкам в обязательном порядке будут регистрировать в качестве юридического лица

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга