Перевозка детей в автомобиле: с 12 июля вступили в силу изменения в ПДД

Изменения в ПДД с 12 июля 2017 года о перевозке детей вступили в силу.

С 12 июля 2017 года в России вступили в силу новые правила перевозки детей в возрасте от 7 до 12 лет в автомобилях. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения были утверждены российским правительством.

Начиная с сегодняшнего дня разрешается перевозить детей в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сиденье машины в автокресле либо с помощью ремней безопасности. Те же самые правила действуют в случае перевозки ужшкммт ребенка в кабине грузовой машины.

В случае, если ребенок в возрасте до 12 лет находится на переднем сиденье легковой машины, то детское кресло следует использовать в обязательном порядке.

Нельзя перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Административный штраф за нарушение этих правил составляет три тысячи рублей.

Также вводится запрет на оставление детей младше семи лет одних в автомобиле. За нарушение этого правила в двух российских столицах предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей, в других регионах – 500 рублей. Также вместо штрафа может быть вынесено предупреждение, пишет РИА Новости.