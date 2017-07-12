Какой сегодня праздник: 12 июля 2017 года отмечается церковный праздник Петров день

Сегодня, 12 июля, также отмечают День фотографа и Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Какой праздник сегодня, 12 июля 2017: День фотографа

12 июля 2016 года отмечается Всемирный день фотографа. Этот праздник посвящен всем тем, кто умеет улавливать моменты в жизни и запечатлевать редкие кадры на снимках. Этот праздник объединяет всех специалистов по фотографии и помогает им почувствовать свою нужность и ответственность за работу.

По некоторым данным, 12 июля является днем памяти святой Вероники - свидетельницы Крестного пути Иисуса Христа. Считается, что, когда Спаситель ужшкммт упал под тяжестью креста, именно она побежала к Нему, напоила, а также отерла пот и кровь с лица, после чего на ткани запечатлелся лик Иисуса, а святая Вероника вошла в историю как "создательница" первой фотографии.

По другой версии, праздник приурочен ко дню рождения Джорджа Истмена, - известного американского бизнесмена, изобретателя и основателя компании Kodak.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Также сегодня отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Это событие пока не закреплено в перечне памятных дат в нашей стране, но его поддерживают множество компаний.

В этот день чествуют бортпроводников, а также сотрудников авиационных организаций, преподавателей и студентов профильных учебных заведений.

День бортпроводника появился после формирования этой профессии в 20-х годах XX века. Первые ее представители появились в Германии в 1928 году. Тогда функции обслуживания пассажиров переложили со второго пилота на специально подготовленного человека из соображений безопасности. Именно так и появился первый стюард.

Какой народный праздник сегодня, 12.07.2017: Петра и Павла (Петров день)

12 июля 2017 года в народе отмечается Петров день. Согласно православному календарю, эта дата перенесения мощей святых апостолов Петра и Павла.

В народе Петра называют "разговеньем", ведь накануне, 11 июля, завершается Петров пост. Еще одно свое название - "Рыболов" - день получил за то, что апостол Петр занимался таким промыслом.

На Петра рыбаки молятся святому о богатом улове. Также сегодня устраиваются ярмарки и народные гуляния. Сегодня принято встречать родственников, а крестные родители навещают крестников.

Согласно народным приметам, дождь на 12 июля означает, что косьба будет мокрой, а если осадки за сегодня выпадут трижды -это означает богатый урожай.

Если кукование кукушки продолжается до 12 июля, то зима наступит в последних числах ноября, а если сегодня умыться сразу в трех родниках, то можно обрести здоровье и благополучие.