В общей сложности представлены четыре страницы корреспонденции.

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал свою переписку с экс-сотрудником британского таблоида и публицистом Робом Голдстоуном, в которой обсуждается предстоящая встреча с юристом из РФ Натальей Весельницкой (состоялась в 2016 году). У нее якобы был компромат на Хиллари Клинтон.

«Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном (бывшим журналистом и специалистом по PR) по поводу встречи 9 июня 2016 года (с Весельницкой)», — говорится в заявлении Трампа-младшего, опубликованного в социальной сети в Twitter.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 июля 2017 г.

В общей сложности ужшкммт представлены четыре страницы корреспонденции. Как сообщает ТАСС, Первое из писем датируется 3 июня, последнее - 8 июня. Американский продюсер Роб Голдстоун в понедельник уже подтвердил ряду СМИ, что организовал указанную встречу.

Согласно переписке Трамп - младший выразил заинтересованность в получении от неизвестного представителя российских властей "некие официальные документы и информацию, которая позволит выступить с обвинениями против Хиллари в связи с ее делами с Россией". Однако как он отмечает при встрече стало ясно, что Весельницкая не обладает нужной информацией.

Добавим, что подтверждений подлинности писем, помимо слов самого Трампа - младшего, не приводится.

Вся беседа оказалась "самой бессмысленной чепухой в моей жизни", цитирует в конце письма Трамп-младший Голдстоуна.