Трамп-младший обнародовал переписку о компромате на Клинтон

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал свою переписку с экс-сотрудником британского таблоида и публицистом Робом Голдстоуном, в которой обсуждается предстоящая встреча с юристом из РФ Натальей Весельницкой (состоялась в 2016 году). У нее якобы был компромат на Хиллари Клинтон.

«Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном (бывшим журналистом и специалистом по PR) по поводу встречи 9 июня 2016 года (с Весельницкой)», — говорится в заявлении Трампа-младшего, опубликованного в социальной сети в Twitter.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ