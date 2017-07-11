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Экс-спецназовец рассказал об угрозах инвалида-колясочника прострелить ему колено

Опубликовано 11.07.17 22:10 Экс-спецназовец рассказал об угрозах инвалида-колясочника прострелить ему колено

Между тем появилось видео, как обездвиженный инвалид "вымогал" мотороллер у "потерпевших".

"Потерпевший" по делу инвалида-колясочника экс-спецназовец, рассказал паблик Mash, как Антон Мамаев угрожал ему жестокой расправой, сообщает Лайф.

"Разговаривал в основном Мамаев, угрозы высказывал он. ...Звучали варианты расправы с помощью огнестрельного оружия. Я слышал звуки, похожие на звук передёргивания затвора", — заявил спецназовец, добавив, что сам пистолет у инвалида не видел в отличие от его товарища.

Спецназовец также сообщил, причиной такой агрессии стал принадлежащий ему мопед.

"Мне предложили ужшкммт вариант: дабы избежать вот этой ситуации и чтобы не было никакой расправы, отдать свой мопед. Мопед был у меня забран", — говорит спецназовец.

Ранее TopNews писал, что инвалид-колясочник Антон Мамаев, страдающий редким заболевание вязанным с мышечной атрофией (его вес составляет всего 18 кг в 28 лет), был осуждён на 4,5 года колонии за разбой и вымогательство. Его жертвами стали две, один из которых — бывший спецназовец. 

Сегодня 28-летний Антон Мамаев был переведён из СИЗО в спецбольницу, где врачи решают, требуется ли заменить его наказание на условное.

Также ранее телеграм-канал Mash опубликовал видео, как инвалид-колясочник якобы "вымогал" мотороллер у "потерпевших" — эти кадры в качестве доказательства приложены к уголовному делу Мамаева.
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