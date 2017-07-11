На борту обсерватории NASA SOFIA обнаружили "руку инопланетянина"

Конспирологи давно подозревали NASA в сокрытии пришельцев.

Фотография, сделанная на борту стратосферной обсерватории NASA SOFIA, шокировала уфологов и любителей сенсаций, которые рассмотрели на ней "руку инопланетянина".

На ролике, посвященном телескопу SOFIA на борту Боинга-747, конспиролог разглядел руку представителя внеземной цивилизации.

Так, изучая видеоролик, посвящённый стратосферному исследовательскому аппарату, пользователь YouTube MrMBB333 заметил попавшую в кадр руку, пальцы которой казались слишком длинными. В результате в ходе проведенного "расследования" он сделал вывод, что рука принадлежит не человеку, а гуманоиду.

Однако многие ужшкммт другие пользователь Сети не увидели ничего странного в ролики, а якобы слишком длинные пальцы им таковыми не показались. Нашлись среди зрителей и те, кто поверили автору ролика или предположили, что огромный палец представляет собой роботизированный протез.

Ранее TopNews писал об опубликованном шокирующем видео НЛО в небе над Якутией. При этом не известно ни конкретного места съемок, ни времени.