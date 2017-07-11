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10 Британский школьник убил одноклассника с помощью сыра

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Британский школьник убил одноклассника с помощью сыра

Опубликовано 11.07.17 18:24 Британский школьник убил одноклассника с помощью сыра

13-летний Каранбир Чима скончался от аллергической реакции.

Настоящая трагедия произошла в Великобритании, где 13-летний подросток скончался в больнице из-за аллергической реакции на сыр, которые ему в еду подложил одноклассник.

Трагедия с учеником лондонской школы William Perkin C of E High School произошла 28 июня. В этот роковой день страдающий от аллергии на ряд продуктов Каранбир Чима случайно съел сыр, подложенный ему в обед одним из решивших подшутить над подростком одноклассником.

В результате у мальчика тут ужшкммт же началась аллергия. Пострадавший пошел в медицинский кабинет, где ему дали специально хранившееся там для него лекарство, однако медикамент не помог должным образом, и школьник отправился в больницу. Там он скончался 9 июля.

Согласно другой версии, аллергическая реакция школьника была спровоцирована тем, что одноклассник бросил ему в лицо куском сыра, который попал ему в губы.

Виновный в гибели мальчика уже допрошен полицией. Также планируется пересмотреть регламент оказания медпомощи ученикам школы, в которой произошел этот инцидент, сообщают "Вести".
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