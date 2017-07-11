Ученые показали ВИДЕО "сердце" сверхновой звезды сразу после взрыва

Группа специалистов представила трехмерную компьютерную модель, наглядно демонстрирующую недра сверхновой звезды SN1987A.

Ученые при помощи микроволновых обсерваторий и радиотелескопов составили первую трехмерную карту останков сверхновой звезды и смогли увидеть, как распадается ее газопылевой "саван", передает РЕН-ТВ со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.

Предметом изучения стала сверхновая звезда SN1987A, взорвавшаяся 30 лет назад в созвездии Тарантула на расстоянии 168 тысяч световых лет от Земли. Ее вспышка стала самой близкой и самой яркой с момента изобретения Галилео Галилеем телескопа в 1609 году, отмечает "РГ".

Когда ужшкммт эта сверхновая взорвалась, что случилось более 30 лет назад, современные ученые почти ничего не знали о том, как эти события меняют межзвездную среду, рассказала Реми Индебетув из университета Виргинии в Штатах. По его словам, специалисты смогли проследить, как формируются холодные зерна пыли, и поняли, в частности, как выглядела звезда в заключительные мгновения своей жизни.

Благодаря возможностям современной аппаратуры ученым удалось зафиксировать множество невидимых ранее молекул. Они появились при взрыве распавшейся на атомы сверхновой. Со временем частички звездного вещества образовали новые соединения, из которых в будущем сформируются небесные тела.