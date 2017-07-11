 
TOP 10

1 "Испуганный охранник не знал куда бежать": очевидец рассказала о страшном пожаре в ТЦ "РИО"

2 Обездвиженного инвалида посадили в тюрьму за разбой и угрозы спецназовцу

3 Последние минуты жизни стрелка из Алтуфьево и его жертвы попали на видео

4 ИГИЛ подтвердило гибель своего главаря аль-Багдади

5 В США школьник нашел в СМИ телефон главы Пентагона и взял у него интервью

6 Ученые оценили риск столкновения "астероида смерти" с Землей

7 В небе над Якутией пролетел НЛО и исчез в светящемся портале (ВИДЕО)

8 Депутат предложил ввести сбор для россиян, выезжающих на отдых за границу

9 В Тайланде преступники ворвались в дом и расстреляли семью: погибли 8 человек

10 Порошенко назвал "поражением Кремля" ассоциацию ЕС с Украиной

Новости наших партнеров

Ученые показали ВИДЕО "сердце" сверхновой звезды сразу после взрыва

Опубликовано 11.07.17 18:18 Ученые показали ВИДЕО "сердце" сверхновой звезды сразу после взрыва

Группа специалистов представила трехмерную компьютерную модель, наглядно демонстрирующую недра сверхновой звезды SN1987A.

Ученые при помощи микроволновых обсерваторий и радиотелескопов составили первую трехмерную карту останков сверхновой звезды и смогли увидеть, как распадается ее газопылевой "саван", передает РЕН-ТВ со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.

Предметом изучения стала сверхновая звезда SN1987A, взорвавшаяся 30 лет назад в созвездии Тарантула на расстоянии 168 тысяч световых лет от Земли. Ее вспышка стала самой близкой и самой яркой с момента изобретения Галилео Галилеем телескопа в 1609 году, отмечает "РГ".

Когда ужшкммт эта сверхновая взорвалась, что случилось более 30 лет назад, современные ученые почти ничего не знали о том, как эти события меняют межзвездную среду, рассказала Реми Индебетув из университета Виргинии в Штатах. По его словам, специалисты смогли проследить, как формируются холодные зерна пыли, и поняли, в частности, как выглядела звезда в заключительные мгновения своей жизни.

Благодаря возможностям современной аппаратуры ученым удалось зафиксировать множество невидимых ранее молекул. Они появились при взрыве распавшейся на атомы сверхновой. Со временем частички звездного вещества образовали новые соединения, из которых в будущем сформируются небесные тела.
Другие материалы по этой теме

Ученые впервые нашли две черные дыры, которые вращаются вокруг друг друга

Астрономы обнаружили в Солнечной системе второй Марс

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга