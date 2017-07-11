Порошенко назвал "поражением Кремля" ассоциацию ЕС с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал одобрение соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Президент Украины Пётр Порошенко написал Порошенко в своём Facebook, что одобрение Советом Евросоюза соглашения об ассоциации с Украиной стало «очередным поражением Кремля».

«Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий «евромайдана». И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение», - заявил он.

По его словам, с 1 сентября ужшкммт начнется новый этап «нашего пути в Европейский cоюз». «Это этап глубоких и всеохватывающих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа», — считает Порошенко.

Он добавил, что 12 июля во время саммита Украина — ЕС в Киеве будут обсуждаться детали предстоящего партнерства.