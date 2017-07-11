Gangnam Style усутпил звание самого популярного видео на YouTube

Новым рекордсменом стала See You Again американского рэп-исполнителя Уиза Халифы.

Лидером по количеству просмотров на YouTube стал клип на песню американского рэпера Уиза Халифы See You Again, обогнавшее легенду видеохостинга - видео Gangnam Style корейского исполнителя PSY.

Ролик на песню был записан совместно с певцом Чарли Путом. На сегодняшний день его посмотрели уже 2,9 миллиарда человек, тогда как у хита PSY сейчас 2,8 миллиарда просмотров.

Композиция See You Again стал саундтреком к фильму "Форсаж 7", вышедшему в прокат в 2015 году, а клип Уиза Халифы посвящен исполнившему роль Брайана О’Коннера во франшизе Полу Уокеру, погибшему в автокатастрофе в 2013 году.

Как отмечает Lenta.ru, в ужшкммт пятерку самых популярных видео за всю историю YouTube также попал эпизод российского мультфильма "Маша и Медведь" - "Маша плюс Каша" - с результатом в 2,3 миллиарда пользователей.