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10 Gangnam Style усутпил звание самого популярного видео на YouTube

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Gangnam Style усутпил звание самого популярного видео на YouTube

Опубликовано 11.07.17 15:10 Gangnam Style усутпил звание самого популярного видео на YouTube

Новым рекордсменом стала See You Again американского рэп-исполнителя Уиза Халифы.

Лидером по количеству просмотров на YouTube стал клип на песню американского рэпера Уиза Халифы See You Again, обогнавшее легенду видеохостинга - видео Gangnam Style корейского исполнителя PSY.

Ролик на песню был записан совместно с певцом Чарли Путом. На сегодняшний день его посмотрели уже 2,9 миллиарда человек, тогда как у хита PSY сейчас 2,8 миллиарда просмотров.

Композиция See You Again стал саундтреком к фильму "Форсаж 7", вышедшему в прокат в 2015 году, а клип Уиза Халифы посвящен исполнившему роль Брайана О’Коннера во франшизе Полу Уокеру, погибшему в автокатастрофе в 2013 году.

Как отмечает Lenta.ru, в ужшкммт пятерку самых популярных видео за всю историю YouTube также попал эпизод российского мультфильма "Маша и Медведь" - "Маша плюс Каша" - с результатом в 2,3 миллиарда пользователей.
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