Стрельба на Алтуфьевском шоссе: последние минуты жизни стрелка и его жертвы попали на ВИДЕО

Стало известно, что стрельбу в офисе на Алтуфьевском шоссе совершил бывший подполковник полиции.

Как писал TopNews, утром 11 июля в торгово-офисном центре на Алтуфьевском шоссе российской столицы произошла стрельба. Вооруженный, предположительно, пистолетом Макарова с глушителем мужчина убил женщину, после чего покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Выяснилось, что преступник и его жертва являлись сожителями.

Последние минуты жизни самого стрелка и его жертвы попали в объектив камеры видеонаблюдения.

"По предварительной информации, мужчина зашел ужшкммт в офис, расположенный на Алтуфьевском шоссе, и застрелил женщину", — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СКР, мужчина произвел серию - не мене четырех - выстрелов в женщину. Пострадавшая скончалась от ранений, несовместимых с жизнью. После этого нападавший покончил с собой.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются мотивы и картина произошедшего", - отметили в ведомстве

Трагедия разыгралась в здании, расположенном по адресу Алтуфьевское шоссе, 27 - это торгово-офисный центр в Отрадном, где арендуют помещения около сотни различных организаций.

Также в Сети появились фотографии мужчины, подозреваемого в убийстве женщины в офисе в Москве.

Фото: соцсети

"Рен-ТВ" сообщает, что злоумышленником является экс-подполковник полиции, бывший заместитель командира спецбатальона ЦСН БДД МВД России Анатолий С. Предположительно, также он служил в ГИБДД, а из правоохранительных органов он был уволен в сентябре 2016 года. В последнее время он работал сотрудником ЧОПа. Его жертвой стала сожительница Рамиля Н., являвшаяся начальницей организации, на котором работал преступник.