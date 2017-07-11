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С 12 июля 2017 в России вступают в силу новые правила перевозки детей в авто

Опубликовано 11.07.17 14:15 С 12 июля 2017 в России вступают в силу новые правила перевозки детей в авто

С 12 июля 2017 года в России вступят в силу изменения в Правила дорожного движения о перевозках детей.

Новые правила перевозки детей вступают в силу с 12 июля 2017. Как сообщил журналистам заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, теперь категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что уже с завтрашнего дня в случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего ужшкммт лица, либо жалобы из других источников, будет приниматься решение о привлечении водителя к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в 3 тысячи рублей.

Новыми правилами разрешается перевозить детей старше семи лет, фиксируя их ремнями безопасности. Кузин также отметил, что ГИБДД рассчитывает на честность родителей, которые перевозят детей в автокреслах, поэтому инспекторы не будут проверять возраст детей при остановке автомобиля.

Новые правила перевозки детей: что изменилось в 2017 году

Согласно новым правилам перевозки детей, до наступления 7 лет с 2017 года они должны ездить только в автокреслах, параметры которых должны соответствовать росту и весу ребенка. Никаких подушек под попу.

В то же время стало разрешено перевозить детей с 7 до 11 лет, просто пристегнув штатным ремнем. Но только на заднем сиденье. При перевозке рядом с водителем все дети до наступления 12-летнего возраста обязаны ездить в автокресле.

Отдельное замечание для мотоциклистов — если пассажиру нет 12 лет, возить его на заднем сиденье запрещено.
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