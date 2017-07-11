"Про нас забыли!": посетительница ТЦ "РИО" в Москве рассказала о страшном пожаре (ФОТО, ВИДЕО)

Еще четыре человека спрятались в холодильнике и оказались заблокированными в огне.

В столичных больницах остаются 14 пострадавших после масштабного пожара, вспыхнувшего в торгово-развлекательном центре "РИО". Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В числе госпитализированных оказались один спасатель и один ребенок. Всего же медицинская помощь потребовалась 18 посетителям торгового центра.

В первые минуты после возгорания мало кто всерьез воспринял происходящее. Однако затем люди в панике побежали к выходам. Ситуацию существенно осложнял распространившийся ужшкммт по помещению едкий дым.

Однако были и те, кого не оповестили о начале пожара. Ничего не подозревающие люди находились в кинотеатре, а про пожар узнали случайно - после того, как одна из зрительниц решила узнать, почему мерцает свет.

"Возле дверей никого не было ... в коридорах был погашён свет ... не было обычных шумных посетителей у касс, что сразу насторожило ...навстречу быстро шла взволнованная девушка ... за ней как в кино медленно надвигалась тёмная туча дыма. Она очень удивилась, что встретила меня ... на мое "мычание " а где свет... ? в ответ я услышала:"А что, вы в зале? Смотрите? выходите!" -в мой мозг моментально пришла догадка - "Про нас забыли !!!" ...пришлось быстро въезжать в ситуацию и ещё быстрее выводить из зала людей ( повезло что было мало зрителей ). Девушка - администратор сразу исчезла ....а младшая дочка с досадой медленно стала искать под креслом свои кроссовки ... схватив ее за руку вывела всех по цепочки", - написала Ольга Панкова в своем Facebook.

По словам посетительницы, среди оказавшихся в кинотеатре не было представителей торгового центра или спасателей, "спешивших на помощь".

"Среди нас стоял такой же испуганный, как и мы, ОХРАННИК и НЕ ЗНАЛ, куда бежать и где ближайший выход для эвакуации .. вернее он вообще не знал, ГДЕ выход... ... стоявшие рядом мужчины начали на него орать .. началась паника .. дети плакали все громче и громче . Не было не одной стрелки .. НЕ нашли и плана эвакуации ...паника росла с каждой секундой - так же быстро к нам приближались ужасная чёрная туча и едкий дым", - возмутилась она.

Работа сотрудников торгового центра, а также системы безопасности здания вызвали много вопросов у оказавшейся в самой гуще событий пользовательницы соцсети.

"Ошибки в инженерной, технической, архитектурной работе строителей, низкий уровень и абсолютная не подготовка персонала к эвакуации людей в экстренных условиях , полный провал владельцев торгового центра как управленцев и как ответственных за безопасность людей на территории центра, некомпетентность охранников и администраторов кинотеатра могла стоить нам жизни. А ведь сегодня кому-то не так повезло, как нам", - написала она.

Кроме того, выяснилось, что еще четыре человека укрылись от пожара в холодильнике за герметичной дверью. В течение нескольких часов к ним прорывались спасатели и, к счастью, смогли спасти. Выведенные из огня пострадавшие были госпитализированы.

Как уточняет "Первый канал", пожар в ТЦ "РИО" начался с отдела текстиля. Там вспыхнули ткани, которые источали ядовитый дым.

Теперь в ситуации разбираются следователи. По словам продавцов, за несколько дней до ЧП именно павильоны с текстилем несколько дней заливала вода.

"Канализацию у нас прорвало, три дня подряд нас заливало, и мы сегодня считали ущерб свой, три дня подряд вся проводка была в воде, 42-й павильон — все эти лампы были залиты водой", - сообщила продавец Раиса.