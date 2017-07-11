ИГИЛ подтвердило гибель своего главаря аль-Багдади

Боевики террористической группировки "Исламское государство" подтвердили гибель главаря организации Абу Бакра аль-Багдади.

Боевики запрещенной в РФ группировки ИГИЛ подтвердили сведения о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Лайф со ссылкой на иракский телеканал "Ас-Сумария" и информированный источник.

По данным СМИ, высокопоставленные члены группировки выпустили видеообращение, в котором раскрывают обстоятельства гибели аль-Багдади.

Анонимный источник телеканала сообщил, что в заявлении ИГ говорится и о преемнике аль-Багдади, однако имя его не называется. Новый лидер боевиков назвал главной целью террористов ужшкммт сохранение стабильности и отказ от междуусобной борьбы, «преследующей организацию в последнее время», отмечает "Коммерсантъ".

Как писал Topnews, новости о гибели одного из лидеров «Исламского государства» появились в начале июня. Предположительно боевик был убит в результате авиаудара по Ракке. Минобороны РФ тогда отчиталось о ликвидации аль-Багдади в середине июня.

Позже информацию российских военных подтвердил иракский телеканал, разместив на своём сайте несколько посмертных фотографий аль-Багдади.