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Задержан четвертый участник скандальных гонок на Gelandewagen в Москве

Опубликовано 11.07.17 12:30 Задержан четвертый участник скандальных гонок на Gelandewagen в Москве

Задержан четвёртый участник скандального инцидента с побегом мажоров от полиции на внедорожнике Mercedes Gelandewagen в Москве.

Полицейским удалось убедить явиться четвертого фигуранта громкого дела о гонках на Gelandewagen, принадлежавшего сыну топ-менеджера «Лукойла» Руслану Шамсуарову. Молодой человек скрывался от следствия на юге России, сообщается на сайте МВД.

Трое молодых людей, устроивших в мае 2016 года гонку с полицией на внедорожнике Gelandewagen  и транслировавшие происходящее в интернет 17 октября того же года были признаны судом виновными по ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти». Впоследствии Гагаринский ужшкммт суд назначил Шамсуарову и двум другим фигурантам — Маре Багдасарян и Виктору Ускову — обязательные работы.

Четвертый скрылся от правоохранительных органов.  Им оказался житель Москвы 1996 года рождения. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и расследуется в ГСУ СК РФ г. Москве. Молодой человек был объявлен в федеральный розыск.

В итоге сотрудниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска столичной полиции было установлено местонахождение фигуранта на юге страны. Оперативники выехали в командировку для проверки указанной информации. Полиция через родственников убедила явиться с повинной еще одного фигуранта громкого дела о гонках на Gelandewagen, принадлежавшего сыну топ-менеджера "Лукойла" Руслану Шамсуарову.

 Уже 10 июля молодой человек прибыл в Москву и явился к следователю.
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