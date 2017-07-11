СМИ: "главный бенефициар кассовой реформы в России" покончил с собой в Лондоне за 2 дня до открытия дела

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о спекуляциях на кассовой реформе - кассовые аппараты продавали по завышенной в 4 раза цене.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью изданию Inc. рассказал о спекуляциях на кассовой реформе. По его словам, кассовые аппараты нового типа в России продавали по цене, в четыре раза превышающей рыночную.

«Проблема не в законе, а в правоприменении. Изначально стоимость кассового оборудования составляла около 20 тысяч рублей. Но спекулянты задрали цены: с поставкой через три месяца – 20 тысяч рублей, а прямо сейчас – 80 тысяч. Все боялись не ужшкммт успеть и покупали дорого – те, у кого уже была кассовая техника, то есть более-менее устоявшиеся [предприниматели] и те, кто продает алкоголь», – заявил он.

Он отметил, что дата «съехала» с 1 июля: "Нам официально подтвердили: никаких штрафов не будет еще по крайней мере квартал. Те, у кого уже есть договор на покупку ККТ (но срок его реализации — через месяца два-три), штрафов могут не бояться. У них есть время на установку оборудования".

Напомним, к 1 июля 2017 года весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты нового типа, которые будут передавать данные в Федеральную налоговую службу онлайн.

Главным бенефициаром кассовой реформы стал бизнесмен Владимир Щербаков - владелец компании «РИК», которой первой выдали лицензию на производство фискальных накопителей, которыми должны быть оснащены новые кассовые аппараты. Именно эти накопители будут мгновенно передавать информацию о продажах в налоговую службу, пишет NewsBabr.com.

Долгое время Щербаков был монополистом (сейчас такую лицензию имеют три компании), и за это время успел обогатиться на десятки миллиардов рублей, по оценкам депутата Госдумы Андрея Лугового.

Щербаков более двух лет находился в международном розыске по делу БВА-Банка (лишен лицензии осенью 2014 года) о незаконном выводе из России более 10 млрд рублей. Лишь весной 2017 года Щербакову предъявили уголовное обвинение. К этому времени он успел сбежать из России в Великобританию. Однако в начале июля российские правоохранители по неизвестным причинам сняли с него все обвинения.

Но внезапно, 5 июля, СМИ сообщили о самоубийстве Владимира Щербакова в Лондоне. По информации издания, бизнесмен покончил с собой за два дня до закрытия уголовного дела против него. Как передает в Telegram-канале издание Mash, сейчас полиция Лондона закончила проверку по факту смерти Владимира Щербакова. По данным экспертизы, он повесился у себя дома на ремне из крокодиловой кожи.

Результаты проверки уже отправили в Россию. Английские специалисты отдельно отработали версию о том, что он мог быть убит, но внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. В ближайшее время уголовное дело будет закрыто в связи со смертью обвиняемого.