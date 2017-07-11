В Рязани местная жительница потеряла на улице полуторагодовалую дочь

Ребенка на улице обнаружил случайный прохожий.

Один из жителей Рязани привел в отел полиции полуторагодовалую девочку, обнаруженную на улице Энгельса возле продуктового магазина. По словам мужчины, он случайно обнаружил на темной улице девочку, которая тихо плакала.

Правоохранители вызвали бригаду медиков и представителей подразделения по делам несовершеннолетних. Осмотрев малышку, врачи пришли к выводу, что она здорова, но у ребенка заметны признаки переохлаждения. В итоге девочка ужшкммт была доставлена в больницу, а полицейские начали обход расположенных поблизости домов, где в итоге они и нашли мать ребенка, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения и распития спиртного вместе со своим сожителем.

"Во время очередного похода в магазин за спиртным молодая мама взяла с собой ребенка на прогулочной коляске. На обратном пути она сначала не заметила, что оставила на тротуаре дочь, а затем потеряла коляску, но вернулась в жилище с новой порцией алкогольных напитков", - цитирует "Интерфакс" источник в МВД.

Сейчас ребенок помещен в Дом малютки. В отношении матери девочки решается вопрос о лишении родительских прав.