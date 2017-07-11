 
TOP 10

1 СМИ: Россия готовит высылку около 30 американских дипломатов

2 В Москве мужчина ворвался в офис, застрелил женщину и покончил с собой

3 В США школьник нашел в СМИ телефон главы Пентагона и взял у него интервью

4 Эксперты рассказали, в каком случае сейчас можно покупать валюту

5 ИГИЛ подтвердило гибель своего главаря аль-Багдади

6 Ученые оценили риск столкновения "астероида смерти" с Землей

7 Жертвами крушения военного самолета в США стали 16 человек

8 Депутат предложил ввести сбор для россиян, выезжающих на отдых за границу

9 В Тайланде преступники ворвались в дом и расстреляли семью: погибли 8 человек

10 Депутаты Красноярского края решили в два раза поднять себе зарплату

Новости наших партнеров

В Рязани местная жительница потеряла на улице полуторагодовалую дочь

Опубликовано 11.07.17 11:16 В Рязани местная жительница потеряла на улице полуторагодовалую дочь

Ребенка на улице обнаружил случайный прохожий.

Один из жителей Рязани привел в отел полиции полуторагодовалую девочку, обнаруженную на улице Энгельса возле продуктового магазина. По словам мужчины, он случайно обнаружил на темной улице девочку, которая тихо плакала.

Правоохранители вызвали бригаду медиков и представителей подразделения по делам несовершеннолетних. Осмотрев малышку, врачи пришли к выводу, что она здорова, но у ребенка заметны признаки переохлаждения. В итоге девочка ужшкммт была доставлена в больницу, а полицейские начали обход расположенных поблизости домов, где в итоге они и нашли мать ребенка, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения и распития спиртного вместе со своим сожителем.

"Во время очередного похода в магазин за спиртным молодая мама взяла с собой ребенка на прогулочной коляске. На обратном пути она сначала не заметила, что оставила на тротуаре дочь, а затем потеряла коляску, но вернулась в жилище с новой порцией алкогольных напитков", - цитирует "Интерфакс" источник в МВД.

Сейчас ребенок помещен в Дом малютки. В отношении матери девочки решается вопрос о лишении родительских прав.
Другие материалы по этой теме

В Сеть попало ВИДЕО убийства белоруса в драке на дискотеке «Кому за 30»

В Подмосковье пьяная сотрудница полиции насмерть сбила двух человек

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга