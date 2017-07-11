Депутаты Красноярского края решили в два раза поднять себе зарплату

По утверждению источника, соответствующий законопроект уже подписал губернатор региона Виктор Толоконский.

В Красноярском крае депутаты местного Законодательного собрания приняли законопроект, согласно которому зарплата законотворцев увеличивается вдвое — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте региона, соответствующий документ может быть утвержден лишь п осле внесения необходимых поправок в региональный бюджет.

"Они пока не приняты. Когда это произойдет и произойдет ли, сложно сказать", - подчеркнул собеседник агентства.

При ужшкммт этом на официальном сайте закса Красноярского края соответствующий проект документа пока зарегистрирован не был.

Однако источник утверждает, что законопроект о повышении зарплат красноярским народным избранникам уже подписан губернатором региона Виктором Толоконским.

Сам глава Красноярского края в своих комментариях к ситуации заявил, что у чиновников региона одна из самых низких зарплат по сравнению с их коллегами по стране.

"Они не изменялись в течение десятка или более лет, поэтому здесь основания, аргументы, безусловно, есть", - цитирует Толоконского местный телеканал ТВК.