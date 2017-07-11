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10 Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил у него помилования

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Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил у него помилования

Опубликовано 11.07.17 10:31 Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил у него помилования

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный за подготовку покушения на президента РФ, обратился к Владимиру Путину с прошением о помиловании.

33-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в 2013 году за подготовку покушения на президента России Владимира Путина, запросил у него помилования, выяснил "Коммерсантъ".

«Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично»,— заявил он в своем ходатайстве.

Он признался, что внимательно следит за его деятельностью по теленовостям, одобряет внутреннюю и международную политику Путина и искренне раскаивается в том, что пять лет назад побоялся обратиться в правоохранительные ужшкммт органы, чтобы пресечь подготовку этого «глупого и немотивированного преступления».

Ходатайство Ильи Пьянзина, как сообщила его супруга, известный в арабском мире врач Марина, было подано в администрацию колонии строгого режима №26 (поселок Спиридоновка Волжского района Самарской области) еще в мае. Однако два месяца ушло на проверку заявления осужденного и его утверждение администрацией исправительного учреждения. По правилам к подобного рода бумагам должна быть приложена характеристика на осужденного от администрации колонии. В итоге необходимый комплект документов только на днях поступил в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, где сейчас рассматривается.

Газета пишет, что осужденный тщательно аргументировал свою просьбу. Так, Илья Пьянзин сообщил, что полагает необходимым обратиться к Владимиру Путину лично, поскольку преступление, за которое он получил в сентябре 2013 года десятилетний срок, было направлено непосредственно против него. Он признал, что не желал ему зла, поскольку никогда не был в России, а Путина видел только по телевизору. Участником же заговора, происходившего в Одессе, по его словам, он стал случайно, попав под влияние своих приятелей, двух сбежавших из России чеченцев.
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