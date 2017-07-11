Футболисту Кержакову грозит штраф из-за ФОТО в Instagram

Нападающий "Зенита" опубликовал снимок с рыбалки в Карелии.

Футболист питерского "Зенита" Александр Кержаков оказался в центре скандала после того, как опубликовал в своем Instagram снимок, сделанный на рыбалке в Карелии. Как сообщает "КарелInform", ссылаясь на региональный отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, нападающему может грозить штраф.

В минувшие выходные игрок опубликовал в своем Instagram снимок, на котором он держит в руках четыре лосося. Изображение сопровождается хэштегом #Карелия, тогда как ловля этой рыбы на территории республики ужшкммт запрещена. Таким образом, за возможное нарушение статьи 8.37 КоАП футболисту "светит" штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

ФОТО: "Инстаграм" Кержакова

"Браконьеры! Читайте правила рыболовства для северного бассейна, умники!" - обратил внимание на снимок один из подписчиков Кержакова.

Представители Росрыболовства также заинтересовались фотографией и пообещали узнать, где именно был сделан снимок.

"Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать", - сказал представитель ведомства.

По словам представителей Росрыболовства. необходимо взвесить и произвести замер улова, а также подсчитать размер ущерба, нанесенный водно-биологическим ресурсам.