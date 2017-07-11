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Депутат предложил ввести сбор для россиян, выезжающих на отдых за границу

Опубликовано 11.07.17 09:50 Депутат предложил ввести сбор для россиян, выезжающих на отдых за границу

С такой инициативой выступил представитель заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в адрес главы Ростуризма Олегу Сафонову. По мнению политика, для выезжающих на иностранные курорты россиян следует ввести выездной сбор в размере до 100 рублей в сутки.

"Целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха могло бы стать введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты", - цитирует ужшкммт обращение депутата РИА Новости.

По мнению Петрова, доходы от этого сбора следует направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы российских курортов Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, а также Кавказа и ряда других перспективных направлений для туризма в нашей стране.

"Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрёл путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания", - уверен политик.

Парламентарий считает, что за последние годы туризм в России совершил заметный скачок.

 "Если буквально десять лет назад наши сограждане не имели широкого выбора туристических направлений для летнего отдыха, то в настоящее время перед туристом открыты десятки и сотни различных вариантов для сезонного выезда", - отметил он.

Однако, по его словам, рост спроса на рынке путешествий летом поставил в невыгодное положение отечественные здравницы.

"Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья", - пишет он.

Для успешного конкурирования с зарубежными курортами, по мнению депутата, необходимы значительные финансовые инвестиции в российские направления, а предложенная им инициатива о введении сбора "будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников".
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