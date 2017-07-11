В России установлен новый порядок выдачи льготных автокредитов

Правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования.

Правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования, говорится в постановлении на сайте правительства.

Документом предусматривается продолжение в 2017 году программы льготного автокредитования и реализация новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности. В рамках новых программ будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух ужшкммт или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и россиянам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»).

Всего планируется реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

Распоряжением правительства на эти цели выделены бюджетные ассигнования в размере 3,75 млрд рублей для предоставления в 2017 году субсидий на эти цели.

Кроме того, кабмин утвердил и дополнительную единовременную скидку в размере 12,5% по программам «Российский тягач», «Российский фермер», а также «Свое дело».