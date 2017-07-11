Администрация Трампа поддержала новые санкции против РФ

В Белом доме заявили о поддержке законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Белый дом в поддержал законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана, однако недоволен тем, как он ограничивает полномочия президента, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post и директора по законодательным вопросам администрации США Марка Шорта.

По документу, Трампу понадобится одобрение конгресса, если он захочет смягчить или отменить санкции. По словам Шорта, законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам конгресса, при ужшкммт этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах. То есть это некий "дипломатический вызов" для администрации США, так как не позволит Вашингтону в случае принятия "быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства".

Законопроект, находящийся в настоящее время на рассмотрении в конгрессе США, ограничивает президента США в решении вопроса смягчения или снятия санкций с Москвы и Тегерана. В случае, если глава государства примет решение смягчить или отменить санкции, понадобится голосование конгресса, пишет РБК.



15 июня законопроект был одобрен верхней палатой конгресса — сенатом. Голосование в нижней палате — палате представителей — застопорилось. Конгрессмены недовольны нарушением порядка рассмотрения документа — согласно процедуре любые законодательные инициативы, имеющие отношение к доходам государства, сначала должны передаваться на рассмотрение в палату представителей и лишь потом сенату.



