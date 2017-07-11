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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: где сегодня 11 июля 2017 очередь к Храму Христа Спасителя

Опубликовано 11.07.17 09:10 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн: где сегодня 11 июля 2017 очередь к Храму Христа Спасителя

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 посетили более 1,6 млн человек.

Согласно информации, предоставленной организаторами поклонения мощам Николая Чудотворца в России, на утро 11 июня 2017 года вход в очередь к святыне находится на пересечении Фрунзенской набережной и 2-ой Фрунзенской улицы, станция метро "Фрунзенская". На выходе из метро следует повернуть направо, затем перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта и идти по улице 2-я Фрунзенская.

Время нахождения в очереди на текущий момент оценивается примерно в 10 часов.

Следить за перемещением очереди в режиме онлайн можно на официальном сайте принесения мощей Николая Чудотворца.

Согласно данным, опубликованным организаторами поклонения, общее количество паломников, посетивших святыню, превысило 1 миллион 600 тысяч человек.

Какого числа увозят мощи Николая Чудотворца из Москвы?

12 июня 2017 года станет последним днем пребывания мощей Николая Чудотворца в российской столице. Уже 13 июля 2017 года святыня будет доставлена в Санкт-Петербург. В городе на Неве доступ к мощам откроют в Александро-Невской лавре с 16:00 четверга. Там ковчег пробудет до 28 июля, после чего его отправят обратно - в базилику итальянского города Бари, откуда святыня и была привезена в Россию.
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