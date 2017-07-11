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В Китае из-за наводнения пятиэтажка рухнула в воду и уплыла (ВИДЕО)

Опубликовано 11.07.17 09:13 В Китае из-за наводнения пятиэтажка рухнула в воду и уплыла (ВИДЕО)

На Ютубе появилось видео пятиэтажного дома в Китае, смытого мощным наводнением. До этого в реку водой смыло груженную фуру.

В китайском Тибете наводнением, вызванным непрекращающимися ливнями, смыло пятиэтажное здание. Стихийное бедствие затронуло около 12 миллионов жителей Китая. В настоящее время более 80 человек считаются пропавшими без вести. Разрушены 53 тысячи домов, ещё 68 тысяч сильно повреждены, передает RT.

Между тем в Сети набирает популярность видеоролик, на котором видно, как в результате наводнения пятиэтажное здание падает в реку Дзечу. У жилого дома, расположенного в округе Джомда в китайском городе Тибет, вода подточила фундамент, в результате чего здание ужшкммт рухнуло и полностью развалилось. До этого в реку так же смыло грузовик, под которым мгновенно разрушился грунт, пишет Лайф.

Очевидцы падения снимали происходившее с разных ракурсов. Падение попало в репортажи местных сайтов и телеканалов, пишет Mashable.

Пострадавших нет - людей эвакуировали заранее. Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате оползней было смыто более 57,8 км проселочных дорог, а также разрушено 24 моста.
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