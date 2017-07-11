Ученые оценили риск столкновения "Астероида смерти" с Землей 11 июля 2017

По мнению экспертов, если такой астероид упадет на Землю, он способен полностью уничтожить на ней жизнь.

Ученые спрогнозировали апокалипсис на Земле, который наступит 11 июля 2017 года в результате сближения Земли с опасным метеоритом, получившим название «Астероид смерти». По данным специалистов, космическое тело 2017 МС4 на огромной скорости несется к Земле, в связи с чем имеются большие риски того, что астероид упадет на нашу планету, и все живое на ней погибнет.

Однако старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков призывает не считать ужшкммт реальную угрозу хоть сколько-то значимой. По словам ученого, астероид пролетит на расстоянии около трёх миллионов километров от Земли, что примерно в 10 раз дальше, чем Луна, пишет "МК".

Однако к потенциально опасным относятся астероиды, расстояние от которых до Земли в точке максимального сближения менее чем в двадцать раз превышает расстояние до естественного спутника. Тем не менее, если говорить о реальном риске столкновения послезавтра, Нароенков склонен считать его равным нулю даже в случае, если орбита астероида определена неточно.

Другие ученые утверждают, что, согласно астрофизической шкале, астероид подобного диаметра может причинить разрушения максимум в границах одной страны. Столкновение с нашей планетой космического тела, в три раза превышающего по размерам Челябинский метеорит, на скорости 75 тысяч километров в час, могло бы уничтожить всё живое в масштабах целого города и вызвать разрушения на расстоянии вплоть до трёх миллионов километров от места крушения.