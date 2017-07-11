В Мексике раскалившееся до 250 градусов футбольное поле убило двух ягнят

Загадочный инцидент произошел в населенном пункте Пуэбло-Вьехо.

В Мексике произошел загадочный феномен, над которым сейчас бьются ученые: в районе футбольного поля в штате Мичоакан земля раскалилась так, что из трещин пошел пар.

Местная служба гражданской обороны сообщила, что температура поверхности земли возле поля в населенном пункте Пуэбло-Вьехо поднялась до 250 градусов. В результате погибли два ягненка, пасшиеся на этом месте.

На поле прибыли исследователи ужшкммт из Национального автономного университета Мексики, а представители силовых ведомств призвали не торопиться с выводами.

"Мы не можем сказать, что речь идет о рождении вулкана, потому что нет никакой активности земной коры. Это говорит, что такая возможность почти исключена. Однако давайте дождемся результатов исследований", – цитирует РИА Новости сообщение полицейских Мичоакана.

Напомним, что в Мексике находится самый молодой вулкан на нашей планете - Парикутин. Его образование произошло в 1943 году прямо на кукурузном поле в том самом Мичоакане. Его извержение впоследствии разрушило несколько расположенных рядом селений.