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СМИ: Россия готовит высылку около 30 американских дипломатов

Опубликовано 11.07.17 08:33 СМИ: Россия готовит высылку около 30 американских дипломатов

Также планируется наложить арест на несколько объектов американской собственности в России.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве, в планах у Москвы стоит высылка около 30 американских дипломатов и наложение ареста на ряд объектов собственности США в нашей стране.

По информации издания, такие меры станут ответом на решение Вашингтона не возвращать собственность посольства РФ, находящуюся под арестом с прошлого декабря. Соответствующий вопрос остался нерешенным ужшкммт даже по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20.

Журналисты отмечают, что по результатам прошедших переговоров лидеров двух стран, в рамках которых также поднималась тема дипсобственности, стало понятно, что Штаты не предоставили плана по урегулированию ситуацию. По словам источников издания, в этих условиях Кремль был вынужден принять зеркальное решение и выслать около 30 работающих в нашей стране американских дипломатов, а также ввести ответные ограничительные меры в отношении американской собственности в РФ. В Москве при этом подчеркивают, что не хотели бы прибегать к таким мерам, однако оставлять без ответа "враждебные действия Вашингтона" российские власти также не намерены.

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", - цитирует газета неназванного представителя МИД РФ.

До этого другой источник издания в дипломатических кругах говорил о том, что под арест могут попасть принадлежащие Соединенным Штатам дача в Серебряном бору, а также и складское помещение в российской столице. При этом меры не коснутся резиденции посла США в Спасо-Хаусе и посольская англо-американской школы в Северной столице.

Как писал TopNews, в конце декабря 2016 года администрация тогдашнего президента США Барака Обамы приняла пакет санкций против России из-за якобы вмешательства в выборы и "давления на американских дипломатов", работающих в России. В частности, США закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.
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