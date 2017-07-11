СМИ: Россия готовит высылку около 30 американских дипломатов

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Самые удивительные археологические находки в истории
Далее 45 фото | 11 июля - найдена знаменитая Терракотовая армия. Мы так редко задумываемся о том , сколько невероятных вещей хранит в се...
Самая забавная и необычная форма армий мира
Далее 26 фото | Если вы считаете, что военная форма — это непременно роба скучного защитного цвета, то, в принципе, вы правы. Однако пар...
Младенцы, похожие на знаменитостей
Далее 24 фото | У мировых знаменитостей всегда хватает двойников. Иногда в разных странах даже проходят конкурсы, выявляющие людей, боле...
Необычные рельефы Марса
Далее 15 фото | Местами Марс кажется не таким уж однообразным. В разделе "Марс как искусство" NASA делится фотографиями интере...
Самые известные отечественные дуэты на сцене
Далее 57 фото | 10 июля родился Юрий Стоянов - советский и российский артист театра и кино, Автор, постановщик и исполнитель ролей (совм...
Девушка погибла в ДТП во время трансляции в соцсети
Далее видео | В Чехии на автостраде две девушки попали в аварию во время прямого эфира на "Фейсбуке". На видео запечатлено, ...
Метеорит устроил на Луне мощный взрыв
Далее видео | Астероид, масса которого могла достигать 40-килограмм, разогнался до 90 тысяч километров в час и на этой скорости врезал...
Заммэра Карачаевска позаимствовал речь из «Аватара»
Далее видео | Эдуард Маршанкулов, бывший в 2013 году заместителем мэра Карачаевска, горячо обратился к жителям города с речью, которую...
Бабушка-фанатка поддержала команду на трибуне, показав грудь
Далее видео | 45 тысяч поклонников бейсбола, которые пришли посмотреть на игру команд Dodgers и Kansas City в Лос-Анджелесе, увидели б...
Футболист «Манчестер Юнайтед» столкнул в бассейн журналистку
Далее видео | Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба столкнул ведущую Алексис Нуньес в бассейн. Инцидент произошел во в...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.