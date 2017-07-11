В США школьник нашел в СМИ телефон главы Пентагона и взял у него интервью (ФОТО)

Подросток и американский министр обороны в течение 45 минут обсуждали широкий спектр вопросов.

В США местный подросток обнаружил в публикации СМИ номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и умудрился взять у него интервью для школьной газеты.

Как пишет New York Post. подросток по имени Тед Фишер увидел номер мобильника министра на снимке в статье газеты Washington Post, где один из сотрудников Секретной службы держит в руках бумагу, на которой, в свою очередь, можно различить номер телефона главы Пентагона. Спустя некоторое время снимок ужшкммт был удален из материала, но кадр успел разлететься по Сети.

Фото: НТВ и king5.com

Увлекающийся журналистикой подросток отправил Мэттису SMS-сообщение. Юноша рассказал, что номер телефона Мэттиса стал всеобщим достоянием и попросил его дать интервью. В итоге глава Пентагона ответил согласием, после чего школьник и министр 45 минут обсуждали самые разные вопросы - от влияния Хиллари Клинтон на Барака Обаму, до финансового обеспечения с целью обучения детей, проживающих в Афганистане, Сирии и Ираке.

"Вся эта история представляла собой череду чудес", - сказал американским журналистам сам Фишер. Его слова приводит Lenta.ru.